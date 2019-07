Governo disposto a analisar com médicos subsídios de deficiência para crianças

O ministro mostrou-se disposto a melhorar a legislação para facilitar trabalho dos médicos © Lusa

O Governo está disponível para analisar com a Ordem dos Médicos a legislação sobre a atribuição de subsídio de deficiência para crianças e jovens. Em causa está o recente aumento do número de pedidos deste subsídio à Segurança Social para jovens que usam óculos, apresentam problemas de asma, complicações dermatológicas ou dentárias.

Numa nota enviada, esta semana, às redações, o gabinete de Vieira da Silva referiu que era "da total responsabilidade dos médicos" atestar se há, ou não, uma deficiência, e se esta tem efeitos no desenvolvimento da criança que justifique a bonificação por deficiência.

No entanto, o ministro admite agora que poderá haver abusos no acesso aos subsídios, e que se encontra disponível para melhorar a legislação. "Naturalmente que estou disponível para, em conjunto com a Ordem dos Médicos, melhorar a legislação para tornara mais fácil o trabalho dos médicos", admite o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social.