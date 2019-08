Governo faz apelo aos pais para que peçam livros gratuitos rapidamente

© © Global Imagens

O Ministério da Educação apela às famílias para que peçam o mais rapidamente possível nas livrarias os livros gratuitos a que têm direito no novo ano letivo.

Pela primeira vez, neste ano escolar 2019/2020 todos os alunos do ensino público obrigatório, do 1º até ao 12º ano, têm direito a manuais escolares gratuitos.

Agora, o Governo adianta, em comunicado, que a poucas semanas do início das aulas "a quase totalidade" dos vouchers para a sua compra já foram emitidos, mas "apenas metade foi resgatado pelos encarregados de educação".

Número que leva o Ministério da Educação a dizer que "reitera a importância de os vouchers serem resgatados logo que possível, para evitar maior sobrecarga e afluência às livrarias no início do ano letivo, bem como eventuais atrasos no acesso aos manuais escolares".

À excepção do apelo anterior, o mesmo comunicado garante que "apesar da sua complexidade a operação referente à medida implementada pelo Governo de gratuitidade dos manuais escolares, na sua relação com as livrarias, escolas e famílias, decorre globalmente de forma muito positiva".

Recorde-se que após pedirem os livros escolares na plataforma online MEGA os encarregados de educação recebem vouchers para levantamento desses mesmos manuais.