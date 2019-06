Lisboa , 22/05/2018 - Ainda existe alguma indefinição se a sede da Autoridade nacional do medicamento (Infarmed) vai ou não ser mudada de Lisboa para o Porto, isto após o ministro da Saúde ter anunciado essa mudança. (Gonçalo Villaverde / Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

O Governo nomeou, esta quinta-feira, os novos elementos do Conselho Diretivo do Infarmed, passando o vice-presidente, Rui Ivo, a presidente da autoridade nacional do medicamento.

Segundo comunicado do Conselho de Ministros, além de Rui dos Santos Ivo para presidente foram nomeados António Manuel Faria Vaz para vice-presidente e Cláudia Belo Ferreira para vogal.

O mandato do anterior Conselho Diretivo da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) terminou em janeiro mas a direção manteve-se e funções até agora.

Em fevereiro o Ministério da Saúde tinha esclarecido que o Conselho estava em plenas funções e que tinha ponderado reconduzir os membros do Conselho.

"O Ministério da Saúde ponderou a recondução dos atuais membros daquele Conselho, mas a presidente [Maria do Céu Machado] atingirá o limite de idade de exercício em funções públicas, em outubro próximo, o que desaconselha a nomeação para novo mandato", referia um comunicado divulgado pelo Ministério nessa altura.

O conselho diretivo do Infarmed era composto por Maria do Céu Machado, presidente, por Rui Ivo, vice-presidente, e por Sofia Oliveira Martins, vogal.