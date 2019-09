Governo recebeu 112 candidaturas para financiamento de projetos de igualdade de género

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O governo recebeu 112 candidaturas para um programa de financiamento a projetos ligados à igualdade de género.

A iniciativa, no valor de sete milhões de euros, foi lançada há um ano com objetivo de ser um impulso para o desenvolvimento de políticas de igualdade.

Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, garante à TSF que receberam um número de candidaturas elevado, que se pode explicar pela amplitude de temas que o programa cobre: "Havia áreas que não estariam, digamos assim, cobertas. Nunca houve financiamentos para estudos de impacto económico das desigualdades ou do valor do trabalho não pago doméstico e de cuidados ou do impacto económico da segregação sexual das profissões."

No mesmo plano, Rosa Monteiro acrescenta que só neste grupo de projetos receberam "dez candidaturas de projetos de prevenção primária da violência".