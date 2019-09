Governo vai fiscalizar gestão dos resíduos elétricos e eletrónicos

© Artur Machado/Global Imagens

Por Inês André de Figueiredo 13 Setembro, 2019 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério do Ambiente anuncia que vai reforçar a fiscalização à gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Em causa estão lâmpadas, televisores, telemóveis, mas também dispositivos médicos.

Pub Pub

Desde há um ano que a legislação obriga à reciclagem destes equipamentos e, em comunicado, o Governo avisa que vai aumentar a fiscalização com elementos dos Ministérios do Ambiente, da Economia e da Administração Interna.

Pub Pub

As medidas pretendem garantir o "cumprimento das exigentes metas impostas pelas diretivas europeias e a adoção de adequadas práticas ambientais e concorrenciais" e, nos casos mais graves, a multa pode chegar aos cinco milhões de euros e "podem ainda ser aplicadas sanções acessórias, como a cassação das licenças".

O Governo comunica ainda que será constituída uma comissão de acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, alargada às entidades gestoras deste fluxo de resíduos, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, aos sistemas de gestão de resíduos, às associações setoriais, à DECO e às Organizações Não Governamentais com intervenção no setor dos resíduos.