Grupo de associações culturais e cívicas quer gerir antiga Fábrica Confiança em Braga

Quando em setembro do ano passado, a Câmara Municipal de Braga anunciou a venda, em hasta pública, da Fábrica Confiança, Cláudia Sil não queria acreditar e garante que não foi a única.

"Este movimento começa com o anúncio da venda da fábrica. Ninguém estava à espera. De repente, em agosto do ano passado é anunciada a venda da fábrica. As pessoas ficaram chocadas e surpresas".

Engenheira ambiental, Cláudia Sil é uma das vozes da Plataforma Salvar a Confiança assim como Luís Terroso Gomes, advogado que também se juntou ao movimento por considerar "que nos últimos meses foram um retrocesso. Sempre houve consenso para a comprar do edifício. A decisão foi tomada em 2011, em plena crise e com a troika em Portugal. Trata-se do último grande edifício da indústria bracarense do século XIX".

A autarquia pretende vender o edifício pelo preço mínimo de quatro milhões de euros. A alienação em hasta pública tem sido travada por diversas providências cautelares, todas rejeitadas pela justiça. Cláudia Sil garante haver união contra a autarquia. "Temos um processo que é um desejo. Estamos numa fase de vontade coletiva de muitas pessoas".

A Plataforma Salvar a Confiança é composta por vinte associações cívicas e culturais, que incluem vários ramos artísticos. Condenam o destino que a autarquia de Braga quer dar ao edifício. Luís Terroso Gomes explica que o futuro deve passar pela reconversão num centro aberto à população. Em outubro, a fábrica comemora 125 anos. Seria, o evento que Cláudia e Luís gostariam de organizar a curto prazo, mas os planos incluem uma visão mais longínqua.

"É um trabalho que se vai fazendo. Não sabemos calcular o investimento necessário. É difícil. Queremos candidatar-nos a fundos comunitários e contamos com voluntariado. Mas é certo, que é possível usar já a fábrica".

Luís Terroso Gomes não teme um apontar de dedo ao modelo que apresentam, "nas associações trabalhamos assim. Compreendo que os serviços públicos não entendam", acrescentado que o modelo de gestão "já existe e é concretizado em vários espaços, como no LX Factory".

Cláudia Sil acrescenta que o grupo que quer salvar a Confiança é multidisciplinar e tem os pés bem assentes na terra. "Não falamos em números, mas sabemos bem o que é que isto envolve, até porque participam neste movimento profissionais de vários setores, como por exemplo arquitetos. Não nos parece nada inverosímil, aquilo que propomos".

Em paralelo às ações na Justiça e junto da sociedade civil, decorre na Direção-Geral do Património Cultural, um processo de classificação da antiga fábrica Confiança.