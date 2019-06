Há 130 mil estrangeiros à espera da nacionalidade portuguesa

Lusodescendentes que saíram da Venezuela e britânicos à procura de nacionalidade europeia devido Brexit contribuem para a grande lista de espera © Gonçalo Villaverde

O Instituto dos Registos e do Notariado tem neste momento em análise cerca de 130 mil pedidos de nacionalidade, numa tendência de aumento que tem continuado "em crescendo" no primeiro semestre deste ano.

A secretária de Estado da Justiça, que tutela esta área, adianta à TSF que as razões são várias, mas o crescimento de 2019 está sobretudo relacionado com a conjuntura internacional: lusodescendentes na Venezuela e britânicos que com o Brexit pretendem ter uma nacionalidade da União Europeia.

Anabela Pedroso faz o retrato dos 130 mil processos de nacionalidade em andamento nos serviços

Anabela Pedroso explica que o aumento dos pedidos de nacionalidade tem levado o Governo a avançar com medidas para responder à procura por um processo de nacionalidade que é moroso pois passa por critérios rigorosos de verificação.

A última medida, agora anunciada, passa por dar a quem pede a nacionalidade a hipótese de consultar na Internet o estado do seu processo.

Retira-se assim dos serviços uma carga que correspondia a 20% do seu volume de trabalho habitual.

Anabela Pedroso diz que o objetivo é aliviar os serviços

A secretária de Estado explica que um processo de concessão da nacionalidade portuguesa pode demorar entre meio ano (caso de crianças ou descendentes de portugueses) e mais de ano e meio nos casos mais morosos que envolvem, por exemplo, registo criminal ou pareceres policiais.