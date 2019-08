Há nove concelhos da Guarda, Castelo Branco e Faro em risco máximo de incêndio

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas © Rui Oliveira/Global Imagens

Nove concelhos dos distritos da Guarda, Faro e Castelo Branco apresentam, esta quinta-feira, um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo estão os concelhos Monchique, Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Penamacor (Castelo Branco) e Guarda e Sabugal (Guarda).

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Centro e Sul até meio da manhã.

O céu vai apresentar-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira da região Centro.

Durante a tarde, prevê-se um aumento de nebulosidade no interior Norte, Centro e Alto Alentejo, com probabilidade baixa de ocorrência de aguaceiros e trovoadas no Norte e Centro.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando moderado do quadrante oeste durante a tarde, sendo de noroeste moderado entre os cabos Raso e Carvoeiro.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Braga e em Viana do Castelo) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto) e os 36 graus (em Évora).