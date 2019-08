Morreu homem ferido a tiro junto a discoteca no Algarve

A investigação do caso está a cargo da Polícia Judiciária © Mario Anzuoni/Reuters

Um homem de 19 anos, que pertence ao 'staff' da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, foi ferido a tiro esta sexta-feira, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Geral da GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do comando adiantou que a vítima foi atingida com um tiro na cabeça e ficou em estado crítico. A SIC Notícias avança que o jovem morreu.

"O alegado autor do disparo pôs-se em fuga num motociclo que, entretanto, já foi recuperado pelas autoridades. Contudo, até ao momento ainda não encontrado", disse, por volta das 08h00.

A GNR adiantou ainda que a vítima foi transportada ao hospital de Faro.

Anteriormente, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha indicado à Lusa que o alerta para a "agressão com arma de fogo", que ocorreu no exterior da discoteca, foi dado às 03h49.

No local estiveram 14 operacionais, seis viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.