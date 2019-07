Hospital de Santa Maria apressa pedido de medicamento para bebé Matilde

A menina encontra-se internada nos cuidados intensivos © Facebook/ Matilde, uma bebé especial

Foram os pais de Matilde Sande que comunicaram, na página de Facebook "Matilde, uma bebé especial" , que se reuniram esta quinta-feira com a administração do Hospital de Santa Maria. A unidade hospitalar demonstrou todo o apoio à família, e garantiu que "estão a agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível".

A bebé de dois meses foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, e encontra-se agora internada nos cuidados intensivos da instituição hospitalar.

O tratamento da bebé Matilde exige a compra de um medicamento, de uma só toma, que custa dois milhões de euros. A sua comercialização está ainda sob a análise da Agência Europeia do Medicamento.

Em Portugal, há cerca de dez doentes diagnosticados com o mesmo grau da patologia a serem tratados com o medicamento Nusinersen.