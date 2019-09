"Imagine quem sabe que do outro lado da fronteira há um medicamento que trava a doença"

Por Nuno Guedes 19 Setembro, 2019 • 06:33 Partilhar este artigo Facebook

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla alerta que há doentes que esperam há quase dois anos pela aprovação de medicamentos inovadores no Infarmed (a Autoridade Nacional do Medicamento), fármacos que, afirmam, podem travar a progressão da doença.



A situação será semelhante, adiantam, àquela que foi denunciada há uma semana pelo Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos.

O presidente da Sociedade, ele próprio doente com esclerose múltipla, explica que notam "os mesmos problemas: temos medicamentos em aprovação há quase dois anos quando o limite imposto pelo Governo são seis meses, perdendo-se tempo que se paga caro pois a doença vai progredindo e tornando a vida cada vez mais difícil".



Alexandre Guedes Silva dá o exemplo de um doente de Elvas que sabe que do outro lado da fronteira há pessoas com acesso a esse fármaco.

"Imagine um doente de Elvas a saber que os amigos em Badajoz têm acesso a um medicamento que trava a doença e lhes dá muito mais qualidade de vida... e eles ficam à espera de uma luz no túnel", afirma.

Segundo o representante dos doentes, tal como com os medicamentos oncológicos na esclerose múltipla estão a ser travados medicamentos inovadores porque não existe risco de vida.



Alexandre Guedes Silva diz que há mesmo um medicamento que nuns casos já está a ser dado a cerca de cem doentes, numa espécie de piloto, mas não está autorizado para ser dado a outros que "conhecem os primeiros e notam o bem que este faz à saúde, causando revolta desespero", num processo que se arrasta.



Para aumentar a consciencialização para a esclerose múltipla e o acesso aos medicamentos inovadores, capazes de travar a progressão da doença, três associações portuguesas de pessoas com esta doença decidiram subscrever uma carta aberta de princípios orientadores para tratar, gerir e cuidar o cidadão com esclerose múltipla.



O objetivo é "transmitir à sociedade os anseios, as expectativas, as necessidades que permitam garantir a todos uma vida digna, sem estigmas nem constrangimentos e com uma plena integração na comunidade".

A carta reivindica medidas que permitam uma vida digna para os doentes, familiares e cuidadores.