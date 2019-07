Incêndio em Alijó passou para concelho de Murça. Situação mais controlada

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por TSF 24 Julho, 2019 • 22:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fogo que começou em Alijó já passou para o concelho de Murça, no distrito de Vila Real. Uma das frentes do fogo "não ameaça nenhuma aldeia" neste momento.

Pub Pub

No entanto, o incêndio esteve próximo do centro da vila, conforme revelou o autarca Mário Artur Lopes à TSF.

Pub Pub

"O fogo fez vários quilómetros, passou a autoestrada A4 e aproximou-se mesmo da sede da vila, de vários bairros, uma situação muito dramática e completamente inadmissível", criticou o presidente da Câmara de Mação, sublinhando que o fogo ainda está ativo.

"Mais uma vez, a sensação que nós temos, é de impotência. É ver arder e tantos meios que se fala que estão à disposição, não me parecem que cheguem na altura apropriada", frisou.

No terreno, na tentativa de controlar uma frente que ameaçou os bairros da vila de Murça, estão 300 bombeiros, apoiados por 100 viaturas.

De acordo com o comandante operacional distrital de Vila Real, o vento foi o maior inimigo dos bombeiros nas útlimas horas.

"Fizemos um ataque inicial muito musculado, com dois meios aéreos e sete equipas, e o vento era de tal forma que nós não conseguimos na fase inicial debelar o incêndio. Contudo, houve de imediato reforço de meios, mas houve projeções e foi difícil contermos o incêndio", disse Álvaro Ribeiro, citado pela Lusa.

De acordo com o CODIS, as previsões apontam para uma diminuição da intensidade do vento e para um aumento da humidade relativa, durante a próxima madrugada, o que "dá vantagem para o combate".