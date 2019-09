Incêndio em apartamento no Feijó leva oito ao hospital e faz dois desalojados

© Miguel Pereira/Global Imagens

Oito pessoas foram transportadas para o hospital, entre elas dois elementos dos bombeiros, na sequência de um incêndio na madrugada de hoje num apartamento no Feijó, em Almada, que fez ainda dois desalojados, segundo a proteção civil.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, oito pessoas foram transportadas para o hospital, duas das quais elementos dos bombeiros, por inalação de fumos, e outras quatro foram assistidas no local.

O incêndio, que deflagrou pelas 02h30 num apartamento no segundo andar de um edifício de habitação na Avenida do Alfeite, na freguesia do Feijó, Almada, foi declarado extinto pelas 03h50.

No local estiveram 35 operacionais dos bombeiros de Almada, Cacilhas, Trafaria, Seixal e Amora, serviços da proteção civil municipal, INEM, PSP, apoiados por 16 veículos e elementos da Sociedade de Distribuição de Gás Natural Setgás.