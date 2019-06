Bombeiros combatem incêndio num armazém em St.ª Maria da Feira

Cerca de quatro dezenas de bombeiros estão a combater o fogo. © Artur Machado/Global Imagens

Um incêndio num armazém de componentes de automóveis, "tipo sucata", em Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira (Aveiro), deflagrou este sábado, cerca do meio-dia, mas não há feridos, disse fonte oficial.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro confirmou que foi dado o alerta de um incêndio num armazém em Lourosa pelas 11h48 e que as chamas ainda estavam a ser combatidas às 14h00 por 39 bombeiros, com o auxílio de 14 viaturas, mas sem registos de feridos, nem casas próximas.

"O armazém está em combustão. Está todo tomado pelo fogo", disse fonte dos Bombeiros de Lourosa, uma das quatro corporações no terreno a combater as chamas com a ajuda das congéneres de Santa Maria da feira, Esmoriz e Espinho.