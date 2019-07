Incêndio em Pombal mobiliza sete meios aéreos

Oeiras, 27/08/2018 - A assinatura do protocolo entre o INEM e os Bombeiros que se traduz em 75 ambulâncias sediadas em Postos de Emergência Médica, contou com a presença da secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente Zorrinho, Isaltino Morais, Jaime Marta Soares, Armando Cardoso Soares e Luis Meira, Presidente do INEM e decorreu no Quartel dos Bombeiros Voluntários do Dafundo. (Gonçalo Villaverde / Global Imagens)

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens