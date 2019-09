Incêndio em Tomar mobiliza mais de 160 operacionais e nove meios aéreos

© Maria João Gala / Global Imagens

Um incêndio que deflagrou hoje às 14h37 perto das povoações de Casal Novo e Paio de Avis, no concelho de Tomar, está a ser combatido por 165 operacionais, 37 viaturas e nove meios aéreos, de acordo com informações constantes no site da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio lavra em duas frentes, estando o combate a ser dificultado pelo vento, que sopra com intensidade na zona, situada na freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, distrito de Santarém.

A fonte adiantou que, até pouco depois das 15h, não foram consideradas medidas como uma eventual evacuação das duas aldeias existentes na zona.