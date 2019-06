TSF Por 03 Junho, 2019 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Um incêndio atingiu um parque de estacionamento junto à VCI no Porto e afetou quatro carros.



O fogo, que começou numa zona de silvado próxima do viaduto do Amial, está em fase de rescaldo.



O Comando Distrital Operacional do Porto, contactado pela TSF, confirmou que foram atingidas quatro viaturas e que, até ao momento, não foi possível apurar se os danos são totais ou parciais.

O trânsito está condicionado no local.