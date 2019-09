© Maria João Gala / Global Imagens

O incêndio em Vale Meão, freguesia da Sabacheira, Tomar, continua com uma frente ativa, mas começa a ceder aos meios no terreno, estando a ser combatido por 419 operacionais, 115 viaturas e seis meios aéreos, informou fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, há ainda meios a chegar ao terreno e o combate ao incêndio, que deflagrou às 15h36, "está a correr favoravelmente, apesar do aumento do vento".

A fonte afirmou que as pessoas que se encontravam na praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém (igualmente no distrito de Santarém), saíram de forma ordeira do local, seguindo as recomendações da proteção civil, que decidiu evacuar o local "só por precaução".

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, disse à Lusa que o local nunca esteve em risco, uma vez que o incêndio lavra no sentido de Tomar, a "mais de dois quilómetros de distância", tendo as pessoas sido aconselhadas a sair apenas por precaução.

O comandante de serviço no CDOS de Santarém afirmou que não existe qualquer habitação nas proximidades do incêndio.

Um incêndio em Vale Meão, na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar (Santarém), já esteve a ser combatido por 11 meios aéreos, tendo a Proteção Civil decidido evacuar a aldeia de Agroal (Ourém) "por precaução".

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, disse à Lusa que o incêndio lavra numa zona de difícil acesso, pelo que a presença dos meios aéreos "é essencial".

A fonte adiantou que a evacuação do Agroal foi decidida tendo em conta a direção do vento, acontecendo por "precaução".

(Notícia atualizada às 20h30)