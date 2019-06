Mais de 120 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo no Fundão

O incêndio começou às 13h48, na localidade de Quinta da Esparrela © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Mais de 90 operacionais, apoiados por 27 veículos e três meios aéreos combatem um incêndio no Fundão, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, e acrescentou que não há habitações em risco. No entanto, à hora desta publicação, já estavam no terreno 121 operacionais e cinco meios aéreos.

O incêndio começou às 13h48, na localidade de Quinta da Esparrela, e afetou apenas zona de mato e floresta, "com algumas áreas agrícolas pelo meio", disse à agência Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco, salientando que não há habitações ou povoações em risco.

O combate a este incêndio, que apenas tem uma frente de fogo ativa, "está a melhorar significativamente", referiu a mesma fonte.

Às 16h00, de acordo com o CDOS, estavam mobilizados para o combate 92 operacionais, apoiados por 27 veículos e por três meios aéreos. No combate já chegou a estar envolvido um terceiro meio aéreo.

Texto atualizado às 18h21.