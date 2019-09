Indícios de peculato na GNR da Ericeira investigados pelo Ministério Público

© José Carmo / Global Imagens

A GNR comunicou ao Ministério Público indícios de crimes de peculato entre militares do Posto da GNR da Ericeira, no concelho de Mafra, estando em curso uma investigação, esclareceu esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR) à Lusa.

Questionada pela agência Lusa, a PGR "confirmou a existência de um inquérito, o qual se encontra em investigação e sem arguidos constituídos".

O inquérito encontra-se em curso já há dois anos no Ministério Público do Tribunal de Mafra, no distrito de Lisboa, de acordo com a PGR.

A GNR adiantou apenas que "decorrem os competentes processos internos, tendo os factos sido comunicados pela GNR" ao Ministério Público do Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, a que pertence Mafra.

Vários militares daquele posto da GNR terão alegadamente efetuado serviços para outras entidades além da GNR.

Questionada pela Lusa, a força de segurança não esclareceu o motivo pelo qual comunicou as suspeitas ao Ministério Público, nem se os militares suspeitos foram ou não afastados do serviço.