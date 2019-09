Indo eu a caminho de Viseu... para tirar um curso de piloto de avião

© José Ricardo Ferreira

Dezoito aspirantes a pilotos de aviação comercial vão nos próximos 24 meses frequentar o primeiro curso para esta profissão realizado no concelho de Viseu. A formação arrancou esta terça-feira, nas instalações do Instituto Piaget e a TSF acompanhou a primeira aula dos estudantes, que desde novos sonhavam pilotar aviões.

A maioria dos 18 alunos (70 por cento) é natural da região Viseu, sendo que há casos de jovens que se deslocaram do Algarve e de Lisboa para seguir uma carreira com que ambicionavam há anos. São os casos de João Jorge e Sara Gomes.

João, de 18 anos, deixou a família no sul do país e rumou à Beira Alta "para fazer altos voos". "O curso não é tão fácil como parece e ao estar afastado da minha família é complicado, mas era a única solução que havia porque em Lisboa o Instituto de Formação Aeronáutica (IFA) já estava esgotado. Mandaram-me para Viseu e foi o que sempre quis, não disse que não. Temos que ser fortes para um dia conseguirmos aquilo que queremos", diz.

Acabado de completar o ensino secundário, o futuro de João Jorge está bem definido. "Quando sair daqui gostava de entrar na TAP senão vamos desviando [a rota] para os lados, para companhias como a Ryanair, mas que eu gostava mesmo de entrar era na TAP", salienta.

O mesmo desejo tem Sara Gomes, de 23 anos. O pai e o irmão trabalham na área aeronáutica e ela só sonha com uma coisa: pilotar um avião. Foi por isso que se mudou para Viseu. É única mulher entre os 18 alunos do curso.

"Mais difícil não vai ser, acho que é só uma questão de hábito e eu estou habituada a estar em ramos que não têm muitas mulheres. Ainda agora tirei engenharia mecânica no Técnico e não há assim tantas raparigas. Começam a haver mais, tanto na engenharia, como na aviação", sustenta.

Já Luís Cunha, de 33 anos, deixou o trabalho que tinha na área do Marketing para frequentar a formação. É de Viseu, mas quer trabalhar em qualquer parte do mundo.

"Não tenho limites [no destino]. É internacional, nacional, o que aparecer é o que estou disposto a agarrar", conta.

Paulo Correia também é do concelho viseense. É empresário no ramo da restauração e entrou na escola de aviação para cumprir uma vontade que tinha "desde novo". "Já me tinha inscrito na Força Aérea e agora surgiu esta oportunidade. As companhias aéreas estão a aumentar a idade, ou seja, é possível entrar com idades maiores", refere, este aspirante a piloto de 35 anos.

O curso de comandante de aeronaves é o primeiro de três que o IFA pretende ministrar em Viseu. As próximas formações, de assistente de bordo e de mecânico aeronáutico, vão arrancar em outubro e no início de 2020, respetivamente.

O Instituto de Formação Aeronáutica escolheu o concelho do interior do país pela localização, mas também pelas condições oferecidas pelo aeródromo municipal.

A instituição já pensar em atrair estudantes estrangeiros. "Na nossa ideia está a internacionalização da escola, com a captação de alunos do Médio Oriente e da Ásia", refere José Madeira, diretor geral do IFA.

O diretor do aeródromo de Viseu, Paulo Alexandre Soares, sublinha que a infraestrutura está a ser cada vez mais procurada, acrescentando que há já uma nova escola de aviação interessada em instalar-se no espaço.