INEM assegura que demora na chegada ao hospital não prejudicou ferido grave

O INEM assegura que a vítima ferido com gravidade no incêndio de Vila Real não foi prejudicada com a demora do helicóptero em chegar ao hospital.

Esta segunda-feira a RTP noticiou que o INEM levou cerca de quatro horas a transportar para o Hospital de São José, em Lisboa, um ferido com queimaduras graves.

Em conferência de imprensa esta terça-feira, Paula Neto, do INEM, frisou que a vítima "teve acompanhamento médico desde os primeiros minutos" após o pedido de ajuda.

"Houve alguns condicionantes que tinham a ver com as características de voo, e não propriamente condicionantes a nível da segurança, que fizeram com que o helitransporte acabasse por não ser tão célere como seria a avaliação inicial da situação e acabou por não ser tão rápida a chegada do doente à unidade hospitalar."

Paula Neto destaca ainda que "a missão foi cumprida": a vítima "foi entregue estabilizada e em segurança na unidade hospitalar adequada à continuação dos cuidados".

O ferido grave foi inicialmente socorrido numa ambulância de Suporte Imediato de Vida que partiu de Vale da Urra, em Castelo Branco, e depois transportado de helicóptero para o Hospital de S. José, onde se encontra em coma induzido.

O meio aéreo foi acionado às 22h59 de sábado, mas a falta de visibilidade devido ao fumo impediu a aterragem. Também não conseguiu aterrar no aeródromo das Moitas, em Proença-a-Nova, devido à falta de luz, tendo sido obrigado a regressar à base.

A vítima só chegou a Lisboa pelas três da manhã de domingo, transportado por outro helicóptero, de Évora.

"Ao contrário do que se pensa, um helicóptero não aterra em qualquer lado", justifica o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Sul da Proteção Civil, Luís Belo Costa. "E nas operações noturnas pior ainda."

"Os meios aéreos têm regras de segurança e controlo de operação muito apertados", nota.

O incêndio de Vila de Rei já provocou 16 feridos, um deles grave, num total de 39 pessoas assistidas.

