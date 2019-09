Infarmed diz que avaliação de medicamentos não deve ser feita apenas por médicos

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

A Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento), garante que faz todo o sentido ter médicos sem especialidade em oncologia a avaliar medicamentos inovadores para o cancro.

É esta a resposta do Infarmed às críticas do presidente do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos que acusou o Infarmed de ter médicos que não são oncologistas a avaliar medicamentos inovadores para o cancro , prejudicando essas avaliações e fomentando recusas que afetam vários doentes.

O presidente da Comissão de Avaliação diz agora, também à TSF, que os oncologistas são "fundamentais" e estão sempre incluídos nas equipas multidisciplinares, mas não devem ser os únicos a avaliar os medicamentos até porque "os médicos em geral não têm formação em avaliação dos medicamentos e precisam de alguém que os complemente".

José Vinhas detalha que "é indispensável que existam especialistas de outras áreas" na avaliação de todos os medicamentos, sendo que no caso dos medicamentos oncológicos há sempre dois ou três oncologistas envolvidos numa equipa de sete a dez pessoas.

"É importante dizer que o processo de avaliação de medicamentos é um processo específico e complexo que não tem nada a ver com a medicina e precisa de pessoas de áreas diversas que tenham conhecimentos sobre a metodologia desse processo de avaliação, o que pode incluir médicos, farmacêuticos ou até mesmo especialistas em estatística e epidemiologia", afirma o responsável.

José Vinhas nega que existam, como acusou o responsável da Ordem dos Médicos, urologistas a avaliar medicamentos contra o cancro, mas admite que podem existir especialistas de medicina geral e familiar envolvidos por serem especialistas na metodologia de avaliação (e não por serem médicos de medicina geral e familiar).

A Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde é a comissão especializada do Infarmed que emite pareceres, recomendações e avalia os medicamentos inovadores.