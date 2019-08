Infarmed vai multar quem retenha medicamentos em falta nas farmácias

Medicamentos numa farmácia © Natacha Cardoso/Arquivo Global Imagens

Por Teresa Alves 01 Agosto, 2019 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Infarmed vai passar a poder multar armazenistas e empresas distribuidoras que retenham medicamentos em falta nas farmácias. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que altera o regime jurídico dos medicamentos, reforçando as obrigações de serviço público.

Pub Pub

Francisco Ramos, secretário de Estado da Saúde, explica à TSF que, para garantir que os medicamentos necessários cheguem aos doentes, o Infarmed passa a ter poderes reforçados.

Pub Pub

Francisco Ramos explica o reforço de poderes do Infarmed 00:00 00:00

O governante lembra que um medicamento deve estar sempre identificado, pelo que "é relativamente fácil, e não tem custos, ao Infarmed" saber onde estão os medicamentos e por que empresas ou entidades passaram.

Os medicamentos produzidos em Portugal também vão estar sujeitos a novas regras. As exportações de medicamentos para a Europa só serão permitidas se o mercado português estiver abastecido. Francisco Ramos diz que as exportações não podem comprometer o abastecimento das farmácias do país.

Francisco Ramos explica em que consistem as novas regras para os medicamentos produzidos em Portugal 00:00 00:00

Sobre as mudanças aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma, elogia "a clarificação" que daí resulta e garante que a indústria nunca descurou os interesses dos doentes no acesso aos medicamentos.

Apifarma elogia a clarificação que resulta destas novas regras 00:00 00:00

As alterações à lei aguardam agora publicação em Diário da República e promulgação do Presidente da República.