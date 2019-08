Infarmed pede à ASAE e PJ para investigarem uso indevido de testosterona

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

O Infarmed solicitou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e à Polícia Judiciária (PJ) para eventuais usos indevidos de medicamentos que contém testosterona. A informação foi divulgada pela autoridade do medicamento numa altura em que surgiram notícias sobre o uso da testosterona por parte do ator Ângelo Rodrigues, que estará em estado grave.

Em comunicado enviado à TSF, o Infarmed esclarece que em Portugal estão apenas autorizados "três medicamentos com testosterona, com indicações terapêuticas bem estabelecidas", sendo a sua administração feita apenas "por profissionais de saúde". Os três fármacos estão, segundo o Infarmed, "sujeitos a receita médica".

"A utilização racional de medicamentos é, também, uma responsabilidade de todos, devendo ser usados somente para as situações para que estão indicados de forma a garantir o maior benefício possível", conclui o Infarmed.

"UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MEDICAMENTOS COM TESTOSTERONA

Sobre o alegado consumo de produtos com testosterona, que tem sido amplamente noticiado nos diversos órgãos de comunicação social portugueses, o INFARMED, I.P. informa:

1. Estão autorizados no nosso País, 3 medicamentos contendo testosterona, com indicações terapêuticas bem estabelecidas e cuja utilização carece de prescrição para a sua dispensa e sendo a sua administração efetuada por profissionais de saúde.

2. Quanto ao eventual desvio de medicamentos utilizados no circuito legal para circuitos paralelos, o INFARMED, I.P. desencadeou ações de averiguação dessas eventuais situações, tendo solicitado para isso a intervenção da Polícia Judiciária e outras entidades, nomeadamente Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), se necessárias, à investigação. No entanto, podemos afirmar que no ano corrente não existe qualquer reporte de uso ilícito destes medicamentos no circuito legal comunicado ao INFARMED, I.P..

O INFARMED, I.P. recorda que o medicamento, pela sua natureza e finalidade, apenas deverá ser utilizado nas condições em que está aprovado e nas condições estabelecidas na sua autorização, as quais constam do Resumo das Características do Medicamento destinado aos profissionais de saúde, e no Folheto Informativo, destinado aos cidadãos utilizadores, salientando-se que se trata de medicamentos apenas passíveis de utilização obrigatoriamente mediante receita médica.

A utilização racional de medicamentos é, também, uma responsabilidade de todos, devendo ser usados somente para as situações para que estão indicados de forma a garantir o maior benefício possível."