Insegurança obriga a encerramento de troço da EN16 que serve a zona industrial

A EN 16 "tem mais de 100 anos" e "era a ligação original entre Aveiro e Vilar Formoso" © Teresa Cardoso

Lusa Por 12 Julho, 2019 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ligação entre as Termas de São Pedro do Sul e Vouzela, cerca de dois quilómetros da Estrada Nacional 16 (EN16), está a partir desta sexta-feira fechada ao trânsito por falta de segurança, disse fonte da comissão de requalificação da estrada.

Pub Pub

"As Câmaras de Vouzela e São Pedro do Sul informaram as Infraestruturas de Portugal (IP), há mais de um ano, para a falta de segurança daqueles 1.700 metros do troço da EN16 e, agora, a IP, que começou na segunda-feira a alcatroar a estrada, não a requalificar, só a alcatroar, decidiu que a estrada seria encerrada a partir de hoje", contou o presidente da Assembleia Municipal de Vouzela.

De acordo com Telmo Antunes, "a informação foi dada ao presidente da Câmara Municipal de Vouzela, Rui Ladeira, na quarta-feira, pelo responsável do instituto no distrito de Viseu", numa reunião que aconteceu "dois dias depois de começarem a alcatroar" a estrada, o que "denota uma falta enorme de planeamento para a sua requalificação".

O troço de 1,7 quilómetro da EN16 que está em causa é a que liga as Termas de São Pedro do Sul a Vouzela "e é a estrada que serve a zona industrial, que tem aviários, agropecuária e empresas de metalomecânica", ou seja, "há um fluxo de trânsito contínuo, diariamente".

"A partir de hoje, as viaturas terão de ir por uma outra estrada, que é muito mais perigosa e passa por uma série de povoações. Este encerramento, por tempo indeterminado, vai provocar também muito prejuízo às empresas e naturalmente aos habitantes dos dois concelhos, assim como aos milhares de turistas que visitam esta região", considerou.

Tendo em conta "a insegurança da estrada", onde já se deu "um aluimento de terras e um muro de suporte abateu", foi criada, "há sensivelmente seis meses", uma Comissão para a Requalificação Urgente da EN16 entre as Termas de São Pedro do Sul e Vouzela.

Esta comissão é constituída por oito elementos, quatro do concelho de São Pedro do Sul (dois do PS e outros dois do PSD) e outros tantos do município de Vouzela, em igual divisão partidária e uma vez que não há outros partidos com assento nas duas assembleias municipais.

"A ideia foi do deputado municipal socialista de São Pedro do Sul Manuel Silva, que é também porta-voz do grupo. Uma das nossas formas de luta foi colocar a correr uma petição pública que seria para entregar ainda nesta legislatura, mas já não fomos a tempo", contou Telmo Antunes.

Agora, esta comissão acusa a IP de "não ter tomado uma decisão imediata", como a "abertura dos procedimentos com vista à reparação do pavimento", acabando por "agravar os danos e impedindo que as obras fossem realizadas no mais curto de tempo possível".

Telmo Antunes lembrou que a EN 16 "tem mais de 100 anos" e "era a ligação original entre Aveiro e Vilar Formoso".

"Depois veio o IP5 e, posteriormente a A25, desativando grande parte da estrada, que também se foi diluindo no troço urbano. Mas ficaram estes quase dois quilómetros, que são a principal via de acesso à zona industrial e a ligação às Termas de São Pedro do Sul, por Vouzela, ou seja, para quem vem da A25", lembrou Telmo Antunes, que não soube especificar o número de viaturas que ali passa diariamente, mas admitiu ser muito elevado.