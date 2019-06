Inspetores da PJ avançam ação judicial contra o Estado

© Arquivo/Global Imagens

O Sindicato dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) vai processar o Estado pela devolução de quatro milhões de euros.

Em causa está um erro no processamento dos salários de cerca de dois mil elementos da Polícia Judiciária (PJ), funcionários de investigação criminal e da área funcional de criminalista, ao longo de oito anos.

Segundo o Jornal Económico, o sindicato exige a reposição da totalidade do subsídio de risco - cerca de 12 euros mensais - em falta, num total de 1.500 euros para cada trabalhador.

A ação judicial deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa na semana passada, disse ao mesmo jornal o presidente da ASFIC, Ricardo Valadas.

O erro no processamento dos salários "não foi corrigido e não mereceu sequer qualquer resposta do Ministério das Finanças", condena. "É muito triste que por um erro administrativo o Estado corte vencimentos às pessoas e estas acabem por ter de tirar dinheiro do seu bolso para recorrer aos tribunais comuns para corrigir o erro".