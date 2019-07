Inspetores e funcionários da PJ avançam para greve

Lisboa, 18/08/2014 - Um casal acusado de matar um bebé de 4 meses, foi ouvido nas instalações da Policia Judiciária. (Ângelo Lucasl / Global Imagens ) © Ângelo Lucas / Global Imagens

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da PJ vai marcar uma greve a todo o trabalho suplementar, realizado pelos inspetores entre as 17h00 e as 9h00, em protesto contra a proposta dos estatutos profissionais.



Segundo uma nota da ASFIC/PJ, o pré-aviso de greve será entregue ainda esta quinta-feira e o início da paralisação - por tempo indeterminado - está marcado para 2 de agosto.



"Esta é a vontade dos nossos associados, demonstrada hoje de manhã nas assembleias regionais nas quais decidiram rejeitar os termos da proposta de revisão dos estatutos profissionais da PJ apresentada pelo Governo. A insatisfação dos inspetores também já foi comunicada à direção nacional da PJ", adianta a associação sindical



Segundo a ASFIC, o Governo tem agora uma semana para concretizar as promessas de reconhecer um estatuto da carreira digno aos profissionais da PJ e de reforçar o combate à corrupção.



"Só assim consegue impedir uma greve que vai provocar danos irreparáveis na PJ, na Justiça e na confiança dos portugueses em quem gere os destinos do país", conclui a ASFIC, que já pediu publicamente a intervenção do primeiro-ministro na resolução deste problema que afeta o futuro e o trabalho desta polícia de investigação criminal.