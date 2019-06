© Maria João Gala / Global Imagens / Arquivo

Já foram disponibilizados os critérios de correção do exame de História A do 12º ano no site do IAVE. A prova realizou-se esta manhã.

Pode consultar aqui o enunciado do exame de História A. O IAVE disponibiliza aqui os critérios de correção do exame.