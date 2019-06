O exame de Português realizou-se esta manhã © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

O IAVE já disponibilizou os enunciados e as respetivas correções do exame nacional de Português do 12º. ano.

Pode consultar a versão 1 do exame aqui .

Pode consultar a versão 2 da prova aqui .

É possível consultar os critérios aqui .