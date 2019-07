Já não há crianças em contentores no Hospital São João

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

As crianças que estavam internadas em enfermarias no Hospital São João no Porto já não estão em contentores, avança a instituição numa nota enviada às redações.



Terminou o internamento de crianças em contentores no Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) logo que foi possível reunir as condições necessárias para a dispensa daquela solução, após oito anos de utilização.

As crianças que estavam em enfermarias colocadas em contentores foram deslocadas para um internamento de 25 camas pediátricas situadas no edifício principal do CHUSJ, utilizando espaços que ficaram livres com a relocalização de outros serviços, onde irão, de forma temporária, manter-se até estar terminada a construção da ala pediátrica.

Esta área está a ser partilhada com as crianças que estavam internadas na Cirurgia Pediátrica, que assim também obtiveram uma melhoria na sua qualidade assistencial.

A abertura das novas instalações reduz significativamente a necessidade de transporte de ambulância entre o internamento e o edifício principal, para muitas das crianças internadas. A relação de proximidade com outros serviços hospitalares e a melhoria das condições de tratamento, vão seguramente traduzir-se numa melhoria da eficácia clínica.

Já no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o internamento das crianças com doença oncológica no CHUSJ havia igualmente passado para instalações no edifício principal.

No edifício de alvenaria, no exterior do corpo principal, ficam agora 24 camas, bem como serviços administrativos da Unidade Autónoma de Gestão da Mulher e da Criança.

Os 36 contentores da pediatria, que ocupavam uma área de 470 m2 e que representavam um custo anual próximo dos cem mil euros, vão agora ser desmontados.

Centro Hospitalar Universitário São João

5 de julho de 2019