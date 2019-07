Já se faz quase tanto lixo como antes da crise, em Lisboa e no Porto

O aumento do turismo e a recuperação do poder de compra estão a motivar o aumento da produção de lixo © Jorge Amaral/Global Imagens

Os anos da crise em Portugal ficaram marcados pela diminuição da produção de lixo, mas com o recente aumento do poder de compra e o crescimento do turismo, os portugueses estão a encher cada vez mais sacos do lixo.

Os dados das quatro empresas que gerem o lixo dos principais concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto mostram que, depois de a produção de resíduos ter diminuído, entre 2009 e 2012 - um reflexo da diminuição do consumo, durante os tempos de crise - tem existido uma forte tendência de aumento, nos últimos anos.



De acordo com os dados divulgados pelo Jornal de Notícias , a TratoLixo, que trata os resíduos dos municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra, recebeu em 2018, em média, mais 10,5% de lixo do que recebia em 2012. Já a Valorsul, responsável pelo lixo dos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, recebeu mais 13,2% de resíduos em 2018, em comparação com 2012.

No Grande Porto, Valongo foi o concelho que registou um maior aumento da produção de lixo em 2018. A autarquia explica os números com o aumento do poder de compra, com a mudança das rotas de recolha de lixo

e o aumento dos contentores e ecopontos na via pública.

Mas da produção de lixo à reciclagem é um longo caminho. Segundo o Jornal de Notícias, que centra a análise no Norte do país, nem um terço dos resíduos urbanos produzidos em dez concelhos da área metropolitana do Porto chegam à reciclagem.

Na empresa Lipor, que faz a gestão dos resíduos na área do Grande Porto, a taxa de recicláveis é de apenas 20,9%. Já na Suldouro, que faz a reciclagem nos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira, não passa dos 7,95%.

Vila Nova de Gaia é o concelho mais populoso da área metropolitana e aquele que menos recicla. De todo o lixo produzido no ano passado em Gaia, apenas 6,8% seguiu para reciclagem.