Já se pode ir a banhos na praia de Faro

As condições de banho na praia de Faro foram reestabelecidas, avançou a Câmara de Faro, em comunicado, depois de os resultados de novas análises "terem garantido que as águas estão com a qualidade desejada para a prática balnear".

Ouça a explicações do comandante Cortes Lopes à jornalista Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

De acordo com a nota enviada às redações, "foi retirada a bandeira vermelha e hasteada a bandeira azul que atesta a excelente qualidade da Praia de Faro".

"A Câmara informa ainda que as autoridades competentes (Agência Portuguesa do Ambiente e Delegada Regional de Saúde Pública) se encontram a averiguar a origem do foco de contaminação que levou à imposição das restrições no passado dia 13, ganhando força a hipótese de crime ambiental eventualmente perpetrado por uma embarcação ou outro fenómeno esporádico", pode ler-se na nota.