Jardim da Quinta das Conchas reaberto depois de eliminação de vespas asiáticas

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, reabriram este domingo ao público, depois de terem sido encerrados na sexta-feira devido a um ninho de vespas asiáticas.

A reabertura dos jardins foi confirmada pela TSF junto do presidente da Junta de Freguesia do Lumiar

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases estavam fechados desde sexta-feira por causa de um ninho de vespas asiáticas, encontrado na noite de quinta-feira, numa árvore.

Na época da primavera, as vespas asiáticas constroem ninhos de grandes dimensões, preferencialmente em pontos altos e isolados, sendo os principais efeitos da presença desta espécie sentidos na apicultura - por se tratar de uma espécie carnívora e predadora das abelhas - e na saúde pública.

Não sendo mais agressivas do que a espécie europeia, no caso de sentirem os ninhos ameaçados as vespas asiáticas reagem de modo bastante agressivo e podem fazer perseguições até algumas centenas de metros.

A destruição dos ninhos deve ser feita com equipamento de proteção e seguindo as orientações constantes no plano de ação, nunca se devendo usar armas de fogo (de caça), mesmo no caso de difícil acesso aos ninhos, pois este método só provoca a destruição parcial do ninho e contribui para a dispersão e disseminação da vespa asiática por constituição de novos ninhos.

Na ausência ou perda da rainha, esta espécie tem a capacidade de as obreiras se transformarem em fêmeas fundadoras e construírem novos ninhos.