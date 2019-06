Braga, 26/03/2019 - Incêndio em Esposende Bombeiros de Fão, Barcelos e Esposende combatem o incêndio. (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

TSF Por 05 Junho, 2019 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está em resolução um incêndio que deflagrou à entrada da Vila de Coruche, no distrito de Santarém. No local estão 69 operacionais, apoiados por um meio aéreo.



As chamas estiveram perto de várias habitações e houve mesmo a necessidade de evacuar um Jardim de Infância, revelou à TSF o comandante dos bombeiros de Coruche.

Pub Pub

"Todo o perímetro do incêndio está em resolução. Todos os pontos quentes foram e estão a ser combatidos", adiantou Luís Fonseca.

Comandante Luís Fonseca fez o ponto de situação do incêndio em Coruche. 00:00 00:00

Em atualização