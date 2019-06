Jovens que vivem perto de fronteiras sentem desigualdades, mas são resilientes

© Arquivo/Global Imagens

Os jovens de fronteira são resilientes, têm um forte sentimento de pertença ao país e à Europa, mas sentem desigualdades no acesso ao Ensino Superior e ao emprego, de acordo com as primeiras conclusões do projeto GROW.UP - Crescer em regiões de fronteira: jovens, percursos e agendas, uma investigação que envolveu quatro mil participantes de 38 municípios.

O projeto está a desenvolver-se no Centro de Investigação e de Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, envolve uma equipa de 10 pessoas e é coordenado por Sofia Marques da Silva.

A jornalista Sónia Santos Silva conversou com a investigadora que coordenou o estudo. Sofia Marques da Silva revela que este inquérito representa uma justiça científica por se focar num público alvo pouco habitual fugindo assim à generalização de resultados

No âmbito deste projeto foram inquiridos jovens, desde o 9.º ao 12.º anos, ou seja, com idades entre os 14 e os 18 anos, que residem entre Caminha e Vila Real de Santo António. Foram também questionados diretores de escolas e vereadores dos pelouros da juventude e educação das câmaras.

Sofia Marques da Silva explica que o objetivo foi estudar e compreender os jovens que vivem nas zonas de fronteira e as influências contextuais, institucionais e sistémicas nas suas vidas, bem como analisar de que modo as comunidades estão a contrariar as desigualdades.

As regiões de fronteira em Portugal são frequentemente coincidentes com zonas rurais e remotas, afetadas pelas assimetrias e o despovoamento. A investigadora refere que os resultados preliminares incidem na zona Norte (54% dos inquiridos) e que resultam das "perceções dos jovens".

De acordo com essas perceções, os jovens sentem desigualdades em termos de acesso a oportunidades, quer educacionais quer de empregabilidade.

"Uma grande parte dos jovens tem como expectativa ir para o Ensino Superior, mas a oferta é menor, independentemente de eles até quererem, e principalmente os rapazes, ficar nas suas regiões para prosseguir estudos", indica, ainda, Sofia Marques da Silva.

A vontade de sair para outros territórios à procura de novas experiências é comum, no entanto o estudo revelou um "forte sentimento de pertença" dos jovens em relação às suas regiões, ao país e à Europa, e "valores mais baixos" em relação a Espanha.

Nas regiões transfronteiriças os jovens sentem que o "apoio dos professores nas suas vidas é muito elevado", mas consideram que existem menos atividades desenvolvidas pelas escolas para se relacionarem com as famílias.

Sofia Marques da Silva referiu que este é um estudo nacional que começou com um estudo de caso há 10 anos, na aldeia de Bemposta, em Mogadouro, onde foi tentar perceber os jovens que vivem em meios pequenos e rurais.

O GROW.UP é um projeto apoiado no âmbito do Compete e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e conta com um financiamento de cerca de 200 mil euros.