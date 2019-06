Laranja Pontes à beira de ser substituído no IPO do Porto

Na última semana, Laranja Pontes foi detido por suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio © Amin Chaar/Global Imagens

O Ministério da Saúde prefere não avançar datas mas garante que está para muito breve a substituição do presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, um dos detidos e arguido na Operação Teia.

O responsável do IPO do Porto foi libertado no sábado, com uma caução de 20 mil euros e com o pedido do Ministério Público para que seja suspenso de funções, além da proibição de contactos com outros arguidos e funcionários do IPO.

O mandato de Laranja Pontes no IPO já tinha terminado no início de 2017, há quase dois anos e meio, atingido o limite de renovação de mandatos, mas continuava em gestão sem ser substituído.

Sem adiantar razões para tanta demora, fonte oficial do Ministério da Saúde garante, contudo, que o processo de substituição já estava em curso, tendo já sido entregue na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP, que avalia os currículos dos indicados).

A substituição, adianta fonte do gabinete da ministra Marta Temido, não foi acelerada devido ao caso judicial noticiado desde o final da semana passada.

A Operação Teia investiga casos de alegada viciação de contratos públicos a envolver as autarquias de Santo Tirso e Barcelos, mas também o IPO do Porto, com suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.