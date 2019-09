Lei impede medicamentos inovadores quando há risco de vida, a não ser que seja imediato

© Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens

O Infarmed quer esclarecimentos do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos sobre os casos denunciados na semana passada de doentes com cancro a quem o Infarmed teria bloqueado o acesso a medicamentos inovadores.

O presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento) explica que a carta aberta do Colégio de Oncologia não é clara sobre os casos que estão em causa para que se perceba, ao certo, aquilo de que se está a falar.

Risco de vida ou risco imediato de vida

José Vinhas admite, contudo, em declarações à TSF, que há doentes em "risco de vida" que não podem ter acesso a medicamentos inovadores porque a lei limita as autorizações excecionais para ter acesso a estes fármacos a quem está em "risco imediato de vida".

O presidente da Comissão que avalia os novos medicamentos, nomeadamente quando estes já têm uma aprovação da Agência Europeia do Medicamento mas ainda não foram avaliados em Portugal para comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde, sublinha que estamos a falar de autorizações excecionais para um Programa de Acesso Precoce.

"Estamos limitados"

"Nós estamos limitados à legislação e a única situação que está prevista na lei para estes casos excecionais enquanto decorre o processo de avaliação é que podem ter acesso aos medicamentos os casos em que não há alternativa para tratar os doentes e simultaneamente existe um risco imediato de complicações graves", explica o responsável.

José Vinhas diz que "se pode discutir se a lei é ou não a ideal, mas é o que está previsto, não se aplicando a situações em que o doente pode ter complicações passados 3 ou 4 anos".

É preciso, afirma, "ter a noção que estes Programas de Acesso Precoce não são para toda a gente e que no final da avaliação se pode até concluir que aquele medicamento não faz sentido para o contexto português".

Recorde-se que uma das críticas do Colégio de Oncologia é que o Infarmed apenas aprova medicamentos quando há "risco imediato de vida" e não "risco de vida", perdendo oportunidades de cura e de travar a progressão (grave) de tumores.

Infarmed pede esclarecimentos

José Vinhas acrescenta que a pedido da direção do Infarmed já leu a carta do Colégio de Oncologia e não consegue perceber ao certo aquilo que os médicos estão a denunciar, pelo que não conseguem dar uma resposta.

"Para falarmos precisamos de saber do que se está a falar, que medicamentos, porque não concordam com as nossas recomendações... e só aí conseguiremos discutir estas questões num plano técnico, salientando que a carta "é vaga misturando as fases de acesso precoce com a da avaliação geral do medicamento".

"Nunca há referências a casos concretos, dizem apenas que são medicamentos para tratar o cancro do rim e do pulmão mas há muitos medicamentos para o cancro do rim e do pulmão... e há muitas situações clínicas dentro deste contexto".

"Para falar de um ponto de vista técnico precisamos em primeiro lugar de saber do que estamos a falar", conclui o responsável do Infarmed que irá pedir mais informações ao Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos.