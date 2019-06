Já se pode ir a banhos nas praias do Tamariz e de Carcavelos

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Já se pode ir banhos no Tamariz e em Carcavelos, na linha de Cascais. As praias estavam interditadas por da presença de algas perigosas para a saúde pública.

"Feita a avaliação que fizemos juntamente com as autoridades de saúde, Agência Portuguesa do Ambiente e Câmara de Cascais, verificámos que a concentração de algas diminuiu significativamente", disse à TSF o capitão Rui Terra, da capitania do porto de Cascais.

Rui Terra adiantou que foi içada a bandeira verde nas praias do Tamariz e de Carcavelos. 00:00 00:00

"Neste momento, já temos noção que são algas e não micro-algas, um fenómeno diferente daquele que foi visto no Algarve na semana passada", vincou.

Rui Terra adiantou ainda que "foram realizadas análises à água, só para comprovação laboratorial".