Travessia fluvial entre Barreiro e Lisboa deve parar na tarde desta quinta-feira

As ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa devem parar na tarde de quinta-feira devido a um plenário de trabalhadores da Soflusa, anunciou hoje a empresa.

"No dia 6 de junho, devido a plenário convocado por organização sindical representativa dos trabalhadores da Soflusa, prevê-se a interrupção do serviço regular desta ligação fluvial", refere a empresa em comunicado.

Segundo a empresa, as ligações fluviais entre o Barreiro (distrito de Setúbal) e Lisboa devem estar paradas entre as 13h25 e as 16h30, enquanto no sentido inverso se prevê que estejam interrompidas entre as 13h25 e as 16h55.

"Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais serão encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança", acrescenta.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por fazer a ligação entre o Barreiro e Lisboa.