O problema é no trecho entre Laranjeiras e Santa Apolónia

A linha azul do metro de Lisboa está interrompida desde as 11h10, mas já retomou a circulação.

Entre a estação de Laranjeiras e Santa Apolónia, o transporte foi comprometido. No entanto, desde as 13h00, as únicas estações afetadas eram as que se situam entre a Reboleira e São Sebastião.

Já foi, entretanto, reposta a circulação, depois das 14h00.

Notícia atualizada às 14h31