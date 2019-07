© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Lusa 19 Julho, 2019 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está restabelecida a circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa, depois de uma avaria na sinalização ter obrigado a uma interrupção entre as estações das Laranjeiras e Avenida desde as 10h52 de hoje.

Pub Pub

Fonte da empresa confirmou à TSF que a situação foi resolvida por volta das 11h17.

Pub Pub

Já na quinta-feira esta linha esteve interrompida devido a uma avaria na sinalização.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia.