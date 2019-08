Linha do Vouga cortada após colisão entre carro e comboio

© Maria João Gala / Global Imagens

A circulação na Linha do Vouga está interrompida desde as 10h00 de esta quinta-feira devido à colisão de um comboio com uma viatura numa passagem de nível sem guarda na Feira, distrito de Aveiro, disse fonte dos Bombeiros.

O comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, adiantou à agência Lusa que o abalroamento ferroviário ocorreu na localidade da Granja, em Santa Maria da Feira.

"O condutor da viatura sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local, tendo recusado o transporte para o Hospital", adiantou a mesma fonte.

Em declarações à Lusa, fonte da CP disse que os 12 passageiros do comboio seguiram para os seus destinos de táxi.

Na sequência da colisão, a via foi cortada, não havendo previsão sobre quando é que a circulação na Linha do Vouga será retomada.

Ao local acorreram os Bombeiros da Feira com nove operacionais apoiados por quatro viaturas.