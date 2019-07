Localizado avião de combate a incêndios que caiu no rio Zêzere

Já foi localizado o avião de combate a incêndios que caiu esta quarta-feira na zona de Trizio, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco.

O aparelho estará entre a ponte de Vale da Ursa e a localidade de Trizio, confirmou à TSF fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, junto à zona onde esta quarta-feira foi mobilizada uma equipa de mergulhadores para procurar os destroços.

O avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 8, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu "um acidente quando efetuava uma manobra de 'scooping' (recolha de água)" no rio Zêzere.

O piloto, um homem de 49 anos, saiu ileso, sem necessidade de se deslocar ao hospital.

A aeronave estava estacionado em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural no concelho Ansião, distrito de Leiria.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil afirma que as causas do acidente serão apuradas pelas "entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves".