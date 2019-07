Mação continua "isolado" e sem comunicações

"Temos comunicações com graves problemas, e, aliás, concelhos sem comunicações" © Paulo Novais/Lusa

Várias localidades no concelho de Mação continuam sem comunicações, devido aos incêndios dos últimos dias. A rede fixa ardeu por completo, de acordo com a autarquia. No entanto, as equipas já estão no terreno a trabalhar.

António Louro, vice-presidente da câmara de Mação, esclareceu à TSF que as comunicações ainda estão muito afetadas: "Temos comunicações com graves problemas, e, aliás, concelhos sem comunicações, porque os fios arderam e os postos, e os fios estão a ser substituídos."

Esta situação, diz o autarca, "causa grandes transtornos, porque as pessoas ficam incomunicáveis e isoladas".

"Como não temos telefones fixos, há uma sobrecarga das comunicações móveis, e o SIRESP também está montado em cima das redes, o que também cria limitações nos telemóveis", explicou António Louro, que adiantou ainda que "o que mais se sente é a dificuldade de aceder à internet em dispositivos móveis".