Maio quase sem chuva leva seca a 98,2% do país

A man shepherds sheep as the sun rises over the semi-desert region of eastern Syria November 11, 2010. The ancient Inezi tribe of Syria reared camels in the sandswept lands north of the Euphrates river from the time of the Prophet Mohammad. Now water shortages have consigned that way of life to distant memory. Drought in the past five years has also killed 85 percent of livestock in eastern Syria, the Inezis' ancestral land. Up to half a million people have left the region in one of Syria's largest internal migrations since France and Britain carved the country out of the Ottoman Empire in 1920. REUTERS/ Khaled al-Hariri (SYRIA - Tags: AGRICULTURE ANIMALS ENVIRONMENT) - GF2E6BE0YU901 © REUTERS

Depois de um mês de abril em que a chuva que caiu diminuiu bastante a problema, a seca voltou, até ao final de maio, a afetar quase todo o país.

Pub Pub

A conclusão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que diz que o último mês foi muito quente e praticamente não teve precipitação, sendo classificado como "extremamente seco".

Maio de 2019 foi o sétimo mais quente desde 1931 (primeiro ano com registos históricos) e o quarto desde 2000. O valor da temperatura máxima do ar foi mesmo o segundo mais alto desde 1931 (mais alto só em 2015).

O IPMA nota ainda que o mês teve uma onda de calor com início a 22 de maio que se prolongou até aos primeiros dias de junho, abrangendo quase todo o território durante 6 a 12 dias, conforme a região.

Nos dias 30 e 31 de maio foram mesmo ultrapassados os anteriores maiores valores da temperatura máxima do ar em algumas estações meteorológicas do litoral, nomeadamente em Viana do Castelo, Cabo Raso, Setúbal e Sines.

Seca regressa em força

Na precipitação a chuva que caiu em maio foi apenas 19% do normal para a época do ano.

No final do mês verificou-se ainda, em relação ao final de abril, uma diminuição significativa dos valores de percentagem de água no solo em todo o território, sendo de destacar as regiões do interior Norte e Centro, a região de Vale do Tejo, o Alentejo e o Algarve com valores inferiores a 20%.

Com o calor e a pouca chuva a seca que no fim de abril atingia 58% do Continente passou a afetar 98,2% do território.

Perto de 2,5% do país está agora em seca extrema, 27,9 % em seca severa, 22,4% em seca moderada e 46,1% em seca fraca.