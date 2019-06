Mais de 100 carros novos da GNR parados há mais de um mês

O MAI garantiu que os carros serão entregues na quarta-feira da próxima semana, depois de instalado o sistema de comunicação e outros equipamentos operacionais © Fernando Fontes/Global Imagens

A Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG) sinalizou a presença de mais de 100 veículos novos e prontos a utilizar pela GNR, que estão imobilizados desde o início de maio na Escola da Guarda, em Queluz.

A situação suscitou estranheza por parte da associação, que receia que os atrasos na entrega das viaturas aos postos territoriais estejam associados a um "número" político em pleno ano de legislativas. A ANSG expressou, em entrevista ao JN, que espera "que a demora na entrega das viaturas não se deva a qualquer agenda e cerimonial com pompa e circunstância".

Ouvida pelo Jornal de Notícias, publicação que avançou a notícia , a ANSG descreveu a transformação de um espaço dedicado à formação de militares em "entreposto automóvel" como "lamentável".

O Ministério da Administração Interna (MAI) já deixou, entretanto, a sua resposta a este caso, e sublinhou que os veículos estão de momento a ser avaliados para "garantir a conformidade com o caderno de encargos". Mais ainda, o MAI garantiu que os carros serão entregues na quarta-feira da próxima semana, depois de instalado o sistema de comunicação e outros equipamentos operacionais.

Em declarações ao JN, o MAI confirma que destas viatura "105 chegaram anteontem [segunda-feira] e 18 chegaram ontem [terça-feira]". Já as restantes viaturas "chegaram em maio", explicou a tutela.

As explicações do Governo, no entanto, não serviram para acalmar as preocupações de diferentes órgãos da GNR, num momento em que as avarias devido a acumulação de quilómetros e acidentes têm inviabilizado uma quantidade significativa de meios de transporte nos postos territoriais.