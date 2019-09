© Mário Cruz/Lusa

Mais de 120 operacionais, apoiados por 36 veículos, combatiam às 02h50 um incêndio numa zona de mato na freguesia de Cerdal, no concelho de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à Lusa que o fogo continua ativo e que 125 operacionais combatem o incêndio na localidade de Mosteiro.

O fogo deflagrou na quarta-feira às 21h19, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).