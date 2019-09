Mais de 2.300 operacionais e 24 meios aéreos combatem este domingo

Dos 63 incêndios, oito estão em curso, oito em resolução e 47 em conclusão © Lusa

Mais de 2.300 operacionais e 24 meios aéreos estão esta tarde envolvidos no combate aos incêndios no país, sendo os mais preocupantes os fogos que deflagraram nos distritos de Viseu e do Porto, segundo a Proteção Civil.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava, às 17h50, um total de 63 incêndios que lavram sobretudo no Centro e Norte do país no país, mobilizando um total de 2.367 operacionais, 674 viaturas e 24 meios aéreos.

Dos 63 incêndios, oito estão em curso, oito em resolução e 47 em conclusão, indica a pagina da internet da ANEPC.

Das ocorrências importantes, a Proteção Civil destaca os dois incêndios que lavram no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, e que estão a ser combatidos por 512 operacionais, apoiados por 142 viaturas e nove meios aéreos.

Estes dois fogos, que começaram esta madrugada, têm duas frentes ativas cada um.

De acordo com a ANEPC, um outro incêndio no concelho de Baião, no distrito do Porto, envolve 71 combatentes, 16 viaturas e dois meios aéreos.

Este fogo começou às 12h59 e "está ativo com duas frentes".

A Proteção Civil mantém ainda nas ocorrências importantes o incêndio em Cinfães, no distrito de Viseu, que se encontra em fase de resolução com 61 operacionais e 21 viaturas.

Dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) indica que, entre 1 de janeiro e este domingo, ocorreram 9.186 incêndios que queimaram 31.328 hectares.