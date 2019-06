Mais ecológicos, confortáveis e amigos da mobilidade. Há novos autocarros no Barreiro

Os novos autocarros são movidos a gás natural, mais confortáveis e preparados para pessoas com mobilidade reduzida © DR/Câmara Municipal do Barreiro

A estreia dos novos autocarros nas ruas do Barreiro acontece no Dia da Cidade, um feriado municipal, mas o presidente da Câmara Municipal garante que foi apenas "uma coincidência feliz". A partir de hoje, 28 de junho, começa o processo de renovação de frota dos Transportes Colectivos do Barreiro (TCB) que vai continuar até ao final do ano.

Frederico Rosa explica à TSF que até dezembro vão chegar novos autocarros movidos a gás natural que vão substituir, aos poucos, a frota antiga. O autarca garante que o investimento (18 milhões de euros) vai melhorar e reforçar a frota, atrair utentes e também dar mais emprego.

"Vamos passar de 40 para 60 autocarros que já nos começaram a chegar. Neste momento já temos cerca de 16 nas nossas oficinas e isto, obviamente, vai ser acompanhado a contratação de motoristas. E isto vai casar bem porque nós invertemos uma tendência que se arrastava pelo menos desde 2010 que era de perda de passageiros", afirma.

Frederico Rosa acredita que com novos autocarros mais ecológicos e com o preço dos passes reduzido, o Barreiro vai tornar-se um exemplo de mobilidade e ambiente porque os novos autocarros "já estão previstos que sejam acessíveis a pessoas com dificuldade de mobilidade e inclusive carrinhos de bebé. São todos a gás, têm um design diferente para demarcar esta nova vida dos Transportes Colectivos do Barreiro e, acima de tudo, vão ser um contributo muito grande para a mobildiade e o transporte coletivo".

Os novos autocarros vão substituir, aos poucos, a frota antiga que já tinha várias décadas © DR/Câmara Municipal do Barreiro

A autarquia aguarda ainda a certificação do posto de combustível de gás natural que já foi concluído no âmbito deste investimento. Um passo que Frederico Rosa defende que é uma questão de coerência da autarquia.

"Eu que tenho sido muito crítico com a questão da Soflusa por achar que é necessário um quadro de pessoal maior e conseguir planear a aquisição e a entrada ao serviço de novos barcos tendo em vista este crescimento, obviamente ão podia ter uma posição dessas e depois internamente, nos Transportes Colectivos do Barreiro, não fazermos este caminho também de aumento da oferta", sublinha.

Os seis autocarros que entram hoje ao serviço vão fazer reforçar as horas de ponta nos percursos das carreiras 4, entre o centro da Cidade Sol e o Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, via Estrada Municipal 510, Rua Capitães de Abril, Av. Escola de Fuzileiros Navais e Av. da Liberdade, com um tempo de trajeto de 25 minutos aproximadamente; e a carreira 8 que faz a ligação entre a Quinta da Várzea e o Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, via estrada da Amizade, Av. Mestre Manuel dos Santos Cabanas, Av. Do Bocage e Av. da Liberdade.